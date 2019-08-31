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В Киеве для Супрун устроили трогательную акцию прощания: фото и видео

суббота, 31 августа 2019, 08:07
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Фото: Информатор

В пятницу, 30 августа, в Киеве под зданием Министерства здравоохранения Украины прошла акция, в ходе которой украинцы простились с Ульяной Супрун, которая покинула пост министра здравоохранения.

Об этом сообщает Информатор.

Под здание Министерства здравоохранения Украины пришли более 150 человек. К людям вскоре спустилась сама Супрун в сопровождении своих заместителей Павла Ковтонюка и Александра Линчевского. Люди поблагодарили их за работу, подарили Супрун цветы и бейсбольную биту с надписью "Fight for life".

Супрун ушла в отставку. Акция в Киеве\ВВС
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Супрун ушла в отставку. Акция в Киеве\ВВС
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Супрун ушла в отставку. Акция в Киеве\ВВС
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Супрун ушла в отставку. Акция в Киеве\ВВС
1 / 1
Супрун ушла в отставку. Акция в Киеве\ВВС
1 / 1
Супрун ушла в отставку. Акция в Киеве\ВВС
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После завершения акции люди не спешили расходиться. Все они хотели высказать слова благодарности Ульяне. Большинство тех, кто подходили к Супрун хотели сфотографироваться с бывшим министром. Желающих было достаточно много.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что преемником Супрун может стать уволенный Порошенко чиновник.

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