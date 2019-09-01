Обмен пленными: как Путин использовал Зеленского и чего он боится

Президент РФ Владимир Путин заманил президента Владимира Зеленского в ловушку, раскрутив тему обмена пленными.

Об этом в своей колонке на сайте "Радио Свобода" написал журналист Виталий Портников.

"Когда только стали приходить первые сообщения о возможном обмене пленными между Россией и Украиной, захотелось понять, какие в этом резоны для Владимира Путина, в какую ловушку на этот раз российский президент пытается заманить Владимира Зеленского и всю Украину?.. Ситуация стала куда более очевидной, когда в истории с обменом всплыла фамилия Владимира Цемаха, одного из важных подозреваемых в деле о уничтожении малайзийского "Боинга".

"Боинг" - это то, чего в Кремле действительно боятся. Доказательный вердикт международного суда может навсегда превратить многих российских руководителей в настоящих военных преступников. И не исключено, что это будут не только ближайшие соратники Путина, но и сам Путин. Однако непосредственных свидетелей и участников уничтожения самолета не так и много. Тот же Цемах появился в Киеве в результате головокружительной спецоперации украинских спецслужб", - написал журналист.

Портников отметил, что Путин использовал желание Зеленского добиться освобождения украинских заложников и желание президента Франции Эммануэля Макрона добиться решения конфликта на Донбассе.

"Во время телефонных переговоров с Зеленским он согласился начать процесс обмена пленных. А во время встречи с Макроном на юге Франции продемонстрировал готовность к компромиссам для решения проблем с Западом и конфликта на Донбассе.

Он хладнокровно обманул своих коллег и в решающий момент достал из рукава свою крапленую карту. Не будет Цемаха – ничего не состоится. И это при том, что ожидания в Украине достигли самого высокого градуса, а Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель начали подготовку к саммиту "нормандской четверки", - написал журналист.

По его мнению, теперь Путин выигрывает в любом случае.

"Освободят Цемаха – прекрасно, ценный свидетель будет в его руках, а между Украиной и Западом появится тень серьезного недоверия. Не говоря уже о том, какое недоверие к президенту Зеленскому возникнет среди офицеров украинских спецслужб, которые гордятся, возможно, своей самой удачной спецоперацией в истории.

Не освободят – что ж, тогда президент Украины продемонстрирует, что обманул общественные ожидания. Да и стоил какой-то там Цемах Сенцова, Балуха, моряков? Ведь Путина все равно никто никогда не будет судить в Гааге. Какой смысл отказываться от обмена? Путина это тоже устраивает, ему нужен слабый Зеленский", - считает Портников.

При этом он отметил, что, если Путин пойдет на обмен без Цемаха – "это означает, что ему нужен был кто-то еще", так как Путин ничего не делает просто так.

"Для того, чтобы не быть им обманутым, следует четко понять его основные цели на украинском направлении. Путину не нужно никакое улучшение отношений с Украиной – тем более, когда главный приз это нормализация контактов с Западом. Для российского президента важно избежать ответственности за "Боинг", добиться мирового признания аннексии Крыма и возвратить Украину в российскую сферу влияния – возможно, даже путем нового большого конфликта и демонтажа украинской государственности. Но, конечно, Путину было бы выгодно, чтобы всю грязную работу за него сделали бы сами украинцы", - заключил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что Россия нарочно затягивает процесс обмена пленными, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, в частности, речь идет об обмене фигуранта дела о сбитом на Донбассе MH17.