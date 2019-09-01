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Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров

воскресенье, 01 сентября 2019, 00:24
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Президент Владимир Зеленский заявил, что осенью текущего года могут начаться судебные процессы над коррупционерами.

Об этом он рассказал в интервью каналу "1+1".

"Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее - у нас появится генпрокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется", - добавил Зеленский.

При этом Зеленский не исключил "аукциона уголовных дел", который был изображен в фильме "Слуга народа".

"Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве", - ответил президент на вопрос об "аукционе".

"Я думаю, что есть уголовные дела, есть такие люди... Родину продавать нельзя. Поэтому некоторые дела в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", – добавил Зеленский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан не имел права вместо празднования Дня Независимости отдыхать на свадьбе в Сен-Тропе.

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