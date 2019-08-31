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Он неправ: Зеленский впервые прокомментировал скандальный отпуск Богдана

суббота, 31 августа 2019, 21:08
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Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан не имел права вместо празднования Дня Независимости отдыхать на свадьбе в Сен-Тропе (Франция).

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "1+1".

По словам президента, Богдан ушел в отпуск за несколько дней до Дня Независимости и о том, как он его будет проводить, Зеленский не знал.

"Во-первых, что там было – Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-ое был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что позвонил Богдану и сказал ему, что тот неправ в этой ситуации.

"Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон – да, не нарушал. Но я думаю, что не все меряется законами. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ", - заявил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", невеста юриста Андрея Довбенко, на чьей свадьбе отдыхал глава Офиса президента, раскрыла детали визита Андрея Богдана в Сен-Тропе.

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