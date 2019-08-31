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Зеленский раскрыл детали личных переговоров с Путиным

суббота, 31 августа 2019, 22:43
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время одного из телефонных разговоров с главой России Владимиром Путиным договорился о встрече с ним в нормандском формате.

Об этом он рассказал в программе "100 дней президентства" на телеканале "1+1".

По словам Зеленского, он решил позвонить Путину, поскольку видел, что РФ не выполняет решение Международного трибунала ООН по возврату моряков, и Украина ежедневно теряет людей на фронте.

"Я решил позвонить. Мы познакомились. Был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о войне на Донбассе. Он говорил информацию, которой он обладает. Я говорил информацию, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас был предметный разговор, мы решили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят.... И мы говорили о прекращении огня", – рассказал Зеленский.

Также президент заявил, что его разговор с Путиным пытались не допустить в Министерстве иностранных дел.

"В МИД очень не хотели... Руководители моего предшественника очень не хотели допустить разговоров моих с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным. Я за это их... не хочу говорить мое отношение", – говорит Зеленский.

Что касается второго телефонного разговора, то он произошел после гибели украинских военных на Донбассе. Президенты вновь "обменялись информацией" и договорились о личной встрече.

"Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, что о каких-то встречах говорить нельзя. Чтобы решать в минском формате, нам нужно встречаться в нормандском. Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться — что самое важное", - отметил Зеленский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российское руководство приняло решение пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Москву.

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