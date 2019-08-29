Депутаты назначили нового генпрокурора Украины

В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины назначила нового генерального прокурора Украины. Эту должность получил Руслан Рябошапка.

Соответствующее решение поддержали 312 нардепов.

До этого с должности главы Генеральной прокуратуры (ГПУ) уволили Юрия Луценко.

По словам Рябошапки, он ставит перед собой такие задачи: обновление системы, превращение ГПУ в центральный орган правоохранительной системы и выявление украденных активов, возвращение их в Украину и наказание виновных.

Как известно, 21 мая Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку заместителем главы Офиса президента Украины. Уже 23 июля глава государства рассказал, что рассматривает кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора. Зеленский неоднократно подчеркивал, что генерального прокурора нужно изменить.

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Напомним, сеть взорвалась меткими шутками и фотожабами, отреагировав тем самым на первый день работы новой Рады.

Не обошлось и без скандалов - новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.