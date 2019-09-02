В Раде приняли важное решение по законопроекту о снятии неприкосновенности с нардепов

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики принял решение рекомендовать парламенту окончательно внести изменения в Конституцию в части ограничения депутатской неприкосновенности.

Комитет большинством голосов одобрил свое заключение: рекомендовать принять законопроект №7203. За проголосовали 17 членов комитета, против - двое, один воздержался.

Во время обсуждения дискуссии вызвал тот факт, что во время голосования на первой сессии ВРУ IX созыва парламент признал постановление "О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" от 20 сентября 2018 года № 2557-VIII таким, что фактически утратило силу.

Сроки доработки давно истекли, а работа над законодательным актом фактически не велась.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымаются название статьи - "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Другая норма статьи продолжит действовать: народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 30 августа, Верховная Рада проголосовала за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении.