RU  UA  EN

понедельник, 2 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 сентября

11:20
Не дают увидеть внука: отец Меган Маркл пожаловался на отношения с королевской семьей
11:17
Настроен на реформы: в СМИ пояснили причины, почему Аваков остался главой МВД
11:14
Киевский аэропорт "Жуляны" закрыли на ремонт: названы сроки
11:14
У Зеленского назвали крупных бенефициаров игорного бизнеса среди топ-чиновников
11:10
Трускавецкие курсы не спасли: в сети ажиотаж из-за видео с депутатами новой Рады
11:00
Туристы из США не узнали Елизавету II: королева не растерялась и включила свой фирменный троллинг
10:37
"Адский" удар: украинские военные мощно отомстили боевикам за обстрелы на Донбассе, видео
10:34
Россия опозорилась с созданием "новейшей" ракеты: в сети волна смеха
10:31
Чемпионат Украины: все результаты 6-го тура
10:22
В Киеве устроили кровавую резню возле озера: опубликованы фото
10:08
В США заговорили об ужесточении санкций против России
10:01
Министр образования попала в громкий скандал из-за поста в соцсети: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трускавецкие курсы не спасли: в сети ажиотаж из-за видео с депутатами новой Рады

понедельник, 02 сентября 2019, 11:10
переглянути новину українською

Некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" не смогли расшифровать аббревиатуры САП и АРМА, а один из парламентариев, который будет работать в аграрном комитете Верховной Рады, не знает сколько в одном гектаре квадратных метров.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное "BIHUS info".

В первый день работы нового созыва парламента журналисты обратились к депутатам с рядом простых вопросов. Некоторые из представителей парламента ответить на них не смогли.

В частности, Сергей Гривко не смог ответить, что такое САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), объяснив, что он "еще учится". Денис Герман ответил, что ГБР — Государственное бюро расследований, однако не знал что такое САП и АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

Сергей Костюк, который будет работать в аграрном комитете Рады, не смог сказать, сколько квадратных метров в гектаре.

Видео вызвало резкую реакцию со стороны пользователей соцсетей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", нового министра образования, Анну Новосад, обвинили в "безграмотности" из-за ее поста в Facebook, в котором филолог и член партии "Свобода" Ирина Фарион обнаружила множество ошибок.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Не оттепель, а прорыв: как Зеленский провел переговоры в Польше, главное

Бумага для туалета: почему Россия не прекращает обстрелы на Донбассе

Есть шанс попасть в учебники: каким был первый день "зеленой" Рады

Рада почти отменила неприкосно­венность: все подробности и хроника первого дня

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: