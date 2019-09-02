Трускавецкие курсы не спасли: в сети ажиотаж из-за видео с депутатами новой Рады

Некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" не смогли расшифровать аббревиатуры САП и АРМА, а один из парламентариев, который будет работать в аграрном комитете Верховной Рады, не знает сколько в одном гектаре квадратных метров.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное "BIHUS info".

В первый день работы нового созыва парламента журналисты обратились к депутатам с рядом простых вопросов. Некоторые из представителей парламента ответить на них не смогли.

В частности, Сергей Гривко не смог ответить, что такое САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), объяснив, что он "еще учится". Денис Герман ответил, что ГБР — Государственное бюро расследований, однако не знал что такое САП и АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

Сергей Костюк, который будет работать в аграрном комитете Рады, не смог сказать, сколько квадратных метров в гектаре.

Видео вызвало резкую реакцию со стороны пользователей соцсетей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", нового министра образования, Анну Новосад, обвинили в "безграмотности" из-за ее поста в Facebook, в котором филолог и член партии "Свобода" Ирина Фарион обнаружила множество ошибок.