Министр образования попала в громкий скандал из-за поста в соцсети: подробности

Нового министра образования, Анну Новосад, обвинили в "безграмотности" из-за ее поста в Facebook, в котором филолог и член партии "Свобода" Ирина Фарион обнаружила множество ошибок.

Фото поста министра с исправленными ошибками Фарион опубликовала у себя в Facebook.

"На глаза лезет нелепое сообщение новой беды для образования и науки, достойной преемницы, как это видно из безграмотного сообщения, Табачника, Квита, Гриневич – тов. Новосад. Все эти люди для меня из одного синонимического ряда. Все они разрушители украинского национального образования", – возмутилась Фарион.

Мнение пользователей сети по поводу поста Новосад разделились. Некоторые присоединились к Фарион в негодовании, другие же отмечают, что отмеченные филологом ошибки не являются грубыми. К тому же, у комментаторов возникли претензии к языку поста самой Фарион.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания Верховной Рады вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.