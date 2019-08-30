"Срыв" Зеленского и аплодисменты: как Рада голосовала за снятие неприкосновенности, видео

В ночь на пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский "сорвался" на нардепов накануне голосования за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Так, в зале точилась активная дискуссия, многие нардепы требовали доработки законопроекта. Когда в зале поднялся сильный шум, Зеленский не выдержал.
"Что вы орете все время?" - возмущенно сказал он.
В итоге "за" законопроект проголосовали 363 народных депутата, после чего Зеленский покинул заседание.
Видео из зала Рады после голосования обнародовал нардеп Юрий Мысягин.
"Сделан первый серьезный шаг к отмене депутатской неприкосновенности. Ориентировочно 03.09.19 закрепим его окончательно, и депутатская неприкосновенность навсегда уйдет в небытие", - отметил он.
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Напомним, сеть взорвалась меткими шутками и фотожабами, отреагировав тем самым на первый день работы новой Рады.
Не обошлось и без скандалов - новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.