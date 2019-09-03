Зеленский творит историю: как "слуги народа" остановили вечный двигатель Верховной Рады

Во вторник, 3 сентября, в Верховной Раде произошло историческое голосование - на 28 год независимости Украины народных депутатов лишили неприкосновенности. Сам процесс был запущен еще во времена президентства Петра Порошенко. Но завершить его смогли уже при новом главе государства Владимире Зеленском. Конечно, без скандалов не обошлось. И есть предпосылки, что некоторые депутаты будут добиваться отмены снятия неприкосновенности. Почему так и как проходило голосование - в материале "Апострофа".

Это парламент, а не малина

К рассмотрению законопроекта № 7203 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины" (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) в парламенте приступили в первой половине дня. Перед сложным голосованием депутаты поддержали решение продлить свой рабочий день и остаться в зале заседаний после 18:00. Такое неутешительное решение не повлияло на стремление снять с себя главное бремя - неприкосновенность.

В торжественный день в Раду приехал и Владимир Зеленский. Приехал не с пустыми руками, а с душещипательным выступлением. По наблюдению журналиста "Апострофа", в зале никто не расплакался. А говорил Зеленский о том, как депутаты 28 лет обещали снять неприкосновенность, а потом просто забывали об этом.

"Говорят, наша наука в плачевном состоянии. Это неправда. Потому что украинские депутаты сделали действительно гениальное открытие. Они изобрели вечный мотор политической жизни. Работает он очень просто: сначала кандидаты в народные депутаты обещают снять неприкосновенность, затем проваливают голосование, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидату снова есть что обещать", - высказался президент.

С трибуны он предложил этот "гаджет" отправить на свалку истории и, грубо говоря, создать новый.

"Это парламент, а не малина, где можно пять лет под куполом прятаться", - заявил Зеленский.

Речь президента как вдохновила, так и запугала многих нардепов. Вот уже несколько дней некоторые парламентарии создавали антирекламу законопроекту, пытаясь перетянуть поддержку общества на свою сторону. Они утверждают, что законопроект позволит привлечь к уголовной ответственности не только по уголовным делам, но и за публичные выступления, голосования, если таковы не устроят власть.

Речь президента как вдохновила, так и запугала многих нардепов Фото: Апостроф / Александр Гончаров

В самом законе говорится, что неприкосновенность распространяется лишь на голосования и высказывания в парламенте. Именно за это норму вцепились в оппозиции. По их мнению, за выступления вне стен Рады юридической ответственности не избежать.

Президент и представители фракции "Слуги народа" убеждали нардепов, что ничего подобного не будет. Мол, говорите, что хотите, главное - не оскорбляйте. Но сомнения не развеялись.

"Речь не идет о политическом преследовании. Речь идет об отмене касты неприкасаемых", - стал на защиту законопроекта нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

Он также отметил, что ему странно слышать опасения нардепов, поддержавших данный законопроект в прошлом созыве парламента. Среди них есть и нардепы "Европейской солидарности".

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Старожилы парламента решили напомнить новой власти, что нарушения регламента - большой грех. И могут быть последствия. А нарушения заключались в том, что ответственный комитет по вопросам правовой политики собрался в межсессионный период. 29 августа парламент закрыл первую сессию, а уже 3 сентября открыл новую. По словам члена депутатской группы "За будущее" Дмитрия Лубинца, регламент не позволяет собирать комитет в этот период. Но в "Слуге народа" гнули свою линию - народ хочет снятия неприкосновенности, а это главное.

Нервно себя чувствовал и Порошенко. Он то ходил по залу, то говорил с кем-то по телефону, а потом пошел за трибуну. Пятый президент не пожалел комплиментов в свою сторону, напомнив, что новая власть рассматривает его законопроект.

"Первые важные шаги в этом направлении были сделаны за предыдущие пять лет. Я всегда был и остаюсь сторонником отмены депутатской неприкосновенности. Надеюсь, что сегодня мой законопроект будет поддержан", - сказал Порошенко.

А вот его коллега по фракции Руслан Князевич сообщил, что будет обращаться в Конституционный суд для изучения наличия нарушений в регламенте в этот день. По информации "Апострофа", фракция даже позволила нардепу голосовать за снятие неприкосновенности так, как он считает нужным.

За всеми выступлениями со своего места наблюдал Зеленский. По сравнению с первым днем работы Рады, он был спокойнее, не срывался и никому не отвечал. Был простым наблюдателем. Оживился президент уже к голосованию. Ведь для изменений в Конституцию необходимо набрать 300 и больше голосов. И в этот раз фракция "Слуга народа" не справилась бы без поддержки коллег.

Но переживать не стоило - 373 голоса "за". Интересно, что против никто не голосовал. Например, главные критики закона из "Оппозиционной платформы - За жизнь" просто не голосовали. Поэтому перед избирателями они "чисты".

Что теперь

Неприкосновенности депутаты лишаться уже с 1 января 2020 года. Но это не точно. В "ОПЗЖ" уже пообещали обжаловать в Конституционном суде Закон об отмене депутатской неприкосновенности. Представитель фракции Василий Нимченко предположил, что они начнут действовать со следующей недели. Далее все будет зависеть от того, как быстро КС рассмотрит обращение парламентариев.

Неприкосновенности депутаты лишаться уже с 1 января 2020 года Фото: Апостроф / Александр Гончаров

А в руководстве "Слуги народа" не сильно переживают по этому поводу. Спикер Дмитрий Разумков считает, что никаких юридических оснований для признания закона неконституционным нет.

"Можно делать все, что угодно. Вопрос: как после этого смотреть людям в глаза. Процедура не была нарушена. Были недостатки, но они не были ключевыми для принятия таких решений", - подытожил Разумков в комментарии журналистам.