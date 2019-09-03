Могут обмануть: звезда "Квартала-95" интересно высказался о Зеленском и Богдане

Президент Украины Владимир Зеленский никак не реагировал на шутки о своих отношениях с главой Офиса президента (ОПУ) Андреем Богданом; нынешнему главе государства никто не может навязать своего мнения, но его могут перехитрить или обмануть.

Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал уже бывший коллега Зеленского, звездный артист студии "Квартал 95" Александр Пикалов.

По его словам, он не знает, как Богдан появился в окружении Зеленского.

"Мы пересекались, он юрист хороший. А здесь хорошие специалисты худо-бедно всегда где-то пересекаются. В каких-то знакомых он какие-то дела вел... Я многих так людей знаю", - сказал Пикалов.

Он добавил, что Зеленского и ранее интересовала политика. Кроме того, Пикалов ответил на вопрос, возмущался ли президент из-за шуток о том, что Богдан что-то ему постоянно шепчет на ухо.

"Нет, не было такого. Хотя я думаю, что... Думаю, да, немножко кольнуло. Но "назвался груздем, полезай в кузов", - отметил Пикалов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский поскандалил с журналистами из-за сына, который пошел в первый класс.