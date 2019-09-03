Звезда "Квартала 95" рассказал про истинный характер Зеленского и его слабое место

Президент Украины Владимир Зеленский является достаточно жестким руководителем и жестким человеком.

Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал его уже бывший коллега, звездный артист студии "Квартал 95" Александр Пикалов.

"Жесткий человек – в первую очередь к себе, а потом достается всем. Вы же видели несколько интервью, когда он встал, пошел, Баканову позвонил... Ему очень нравится, когда все происходит так, как он того пожелает", - сказал он.

Пикалов подчеркнул, что все увольнения и перепалки с чиновниками Зеленский не наигрывал.

"Это эмоция, которая вырвалась, но там в этой эмоции – он именно такой и есть", - добавил он.

Актер также считает, что Зеленскому сложно навязать чужое мнение.

"Я очень много лет знаю Владимира Александровича. Я даже скажу-навязать мнение ему практически невозможно. Перехитрить могут, могут обмануть. Но навязать – нет", - завершил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 3 сентября на первом заседании 2-й сессии новой Верховной Рады собираются отменить депутатскую неприкосновенность.