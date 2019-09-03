Теперь можно бить: реакция соцсетей на снятие неприкосновенности с депутатов Рады

3 сентября во время заседания Верховной Рады депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с самих себя.

Долгожданный проект закона поддержали 373 народных избранника. Ни один из присутствующих в зале не отдал свой голос "против".

В сети уже начали активно комментировать историческое событие. Люди отмечают, что прежние лидеры страны только говорили о том, чтобы принять этот закон. В свою очередь президенту Владимиру Зеленскому это удалось сделать менее, чем за 100 дней у власти.

Также многие начали шутить на тему того, что теперь депутатов можно официально бить.

Ранее "Апостроф" сообщал, что актер "Квартала 95" рассказал о замечаниях Зеленского к первому эфиру без его участия