Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с депутатов

Верховная Рада проголосовала 3 сентября за принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности.

С ДЕПУТАТОВ СНЯЛИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Проект закона предполагает внесение изменений в статью 80 Конституции Украины.

"За" проголосовали 373 депутата.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения выводов два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.Законопроектом № 7203 предполагалось исключить норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". При этом оставалась норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности был принят в ночь на 30 августа 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", в Раде уже начались условные "торги" по неприкосновенности.