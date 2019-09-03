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Верховная Рада сделала шаг к сокращению количества нардепов: результаты голосования

вторник, 03 сентября 2019, 19:15
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Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за включение в повестку дня законопроекта №1017 об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Данное решение поддержали 258 народных депутатов.

Документ будет направлен в Конституционный суд.

Стоит отметить, что законопроект предлагает уменьшить количество народных депутатов Украины до трехсот. Кроме того, должен быть введен такой избирательный ценз, как владение государственным языком.

Если закон будет принят, будет изменена избирательная система и закреплена пропорциональная система на парламентских выборах.

Как сообщал "Апостроф", 3 сентября Верховная Рада проголосовала за принятие закона об отмене депутатской неприкосновенностиоб отмене депутатской неприкосновенности. Проект закона предполагает внесение изменений в статью 80 Конституции Украины. "За" проголосовали 373 депутата.

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