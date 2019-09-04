Зеленский выступил с громкой инициативой по наказанию за добычу янтаря: мнения в сети разделились

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, касающийся уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте президента.

Отметим, что согласно законопроекту, за незаконную добычу предлагается наказание в виде штрафа от 700 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишения свободы на аналогичный срок.

За продажу, приобретение или хранение незаконно добытого янтаря президент предлагает наказывать штрафом от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы от 3 до 6 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В случае, если в незаконной добыче, продаже, приобретении или хранении участвовала группа лиц, или же преступление было совершено повторно, тогда наказание предлагается в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

В сети тут же стали комментировать инициативу президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский изменил нашумевший законопроект о наказании педофилов.