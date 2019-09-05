Ждем расстрелов: новые яркие фотожабы на инициативы команды Зеленского

В украинском сегменте социальных сетей активно обсуждают последние действия команды президента Владимира Зеленского.

Регулярно появляются новые фотожабы на "наболевшие" темы. В частности, особенно интенсивно обсуждают тему возобновления пребывания Арсена Авакова на посту главы Министерства внутренних дел.

Также некоторые авторы фотожаб высказывают сомнения в том, что за публичными яркими выступлениями Зеленского против чиновников последует реальная борьба с коррупционерами.

Обсуждают также недавнее решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы КМДА.

Есть фотожабы и на более общие темы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в интернете высмеяли фотожабами снятие неприкосновенности с народных депутатов Верховной Рады Украины.