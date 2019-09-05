RU  UA  EN

четверг, 5 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 сентября

15:15
​В сеть утекли номера телефонов миллионов пользователей Facebook: детали скандала
15:13
Цемах поедет к боевикам: прокурор указал на скандальный нюанс в решении суда
15:05
​Путин вступился за своего человека в Раде, пригрозив Зеленскому: видео
14:46
Коноплянка дебютировал за "Шахтер": видео
14:45
Журналисты рассказали как Коломойский использует свое влияние для сведения старых счетов
14:43
​У Путина предложили создать систему учета интернет-пользователей
14:38
Называл себя мессией: в Черкассах скандал из-за изнасилования девушки водителем "Блаблакара"
14:36
В семье легендарного бразильского футболиста произошла страшная трагедия: фото
14:20
"Заборонений", но удобный для всех: личный взгляд на фильм о жизни поэта-диссидента Стуса
14:15
Появились фото и видео Гонтаревой после серьезной аварии в Лондоне
14:06
Украинский футболист сообщил о пропаже своего отца в Крыму: фото
14:05
Отдых на новом уровне: на курорте Кирилловка запустили погодное новшество
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ждем расстрелов: новые яркие фотожабы на инициативы команды Зеленского

четверг, 05 сентября 2019, 13:42
переглянути новину українською

В украинском сегменте социальных сетей активно обсуждают последние действия команды президента Владимира Зеленского.

Регулярно появляются новые фотожабы на "наболевшие" темы. В частности, особенно интенсивно обсуждают тему возобновления пребывания Арсена Авакова на посту главы Министерства внутренних дел.

Также некоторые авторы фотожаб высказывают сомнения в том, что за публичными яркими выступлениями Зеленского против чиновников последует реальная борьба с коррупционерами.

Обсуждают также недавнее решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы КМДА.

Есть фотожабы и на более общие темы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в интернете высмеяли фотожабами снятие неприкосновенности с народных депутатов Верховной Рады Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Время Коломойского: чем сегодня дышит скандальный олигарх

Забрать Нацгвардию у Авакова: зачем Зеленскому карманная армия

Депутатов будут судить, как простых смертных: что нужно знать

Рада под надзором Зеленского отменила неприкоснове­­­­нность: все подробности и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: