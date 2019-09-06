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Адвокат россиян сделал резонансное заявление по обмену

пятница, 06 сентября 2019, 20:26
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Президент Украины Владимир Зеленский якобы уже подписал указы о помиловании россиян, которых должны обменять на пленных украинцев.

Об этом заявил адвокат, представляющий интересы части арестованых в Украине россиян, Валентин Рыбин.

В частности, рассказывая о ситуации с подготовкой к обмену, который, по некоторым данным может произойти уже 7 сентября, он заявил, что "выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных россиян".

По его словам, они уже доставлены "из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене".

Также он заявил, что Украина якобы сперва согласовала на обмен, но пока не освободила россиянина Руслана Гаджиева, задержанного в январе 2015 года. Адвокат считает, что Киев в последний момент отказался его отдавать.

Официальной информации, которая бы подтверждала эти данные, на момент публикации новости нет.

Как сообщал "Апостроф", 3 сентября стало известно, что суд в Донецкой области вынес приговор Гаджиеву, который был танкистом в батальоне боевиков ДНР "Август".

Он причастен к убийству как минимум восьми украинских военных, а также ранению еще 12 украинских бойцов.

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