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Появились новые данные о пленных для обмена между Украиной и Россией

пятница, 06 сентября 2019, 11:22
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Списки пленных для выдачи в рамках обмена между Украиной и Россией, куда включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова, могут меняться вплоть до начала процесса, который запланирован на субботу, 7 сентября.

Об этом сообщает Интерфакс.

Изначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле "35 на 35", но к 7 сентября в нее могут внести изменения, переговоры будут продолжаться вплоть до этой даты.

Кроме того, на данный момент под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России на длительные сроки по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне. Ранее о том, что у Москвы "особая позиция" по их выдаче говорил президент Владимир Путин на встрече с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком.

Также под вопросом выдача двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых задержали после захвата украинских кораблей в Азовском море и обвиняют в руководстве действиями трех украинских кораблей.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Обмен пленными между Украиной и Россией: заявления Путина, освобождение Цемаха и другие подробности.

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