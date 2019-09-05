Путин анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной: видео громкого заявления

Президент России Владимир Путин подтвердил, что обмен заключенными с Украиной действительно произойдет и заявил, что он будет "достаточно крупным".

Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Я думаю, в ближайшее время это станет известно. Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу... Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями", – рассказал Путин о процессе подготовки обмена.

Также президент России назвал запланированный обмен заключенными шагом в сторону "нормализации" отношений с Украиной.

"Я думаю, он [обмен] будет достаточно крупным, масштабным. Это уже было бы хорошим шагов вперед, в сторону нормализации", – заявил Путин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 5 сентября, Апелляционный суд Киева принял решение отпустить под личное обязательство Владимира Цемаха, важного фигуранта в деле сбитого на Донбассе самолета Boeing MH17. Как считается, он является одним из ключевых заключенных, которых хочет обменять Кремль.