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Соратник Медведчука попал в скандал из-за бизнеса жены в России

пятница, 06 сентября 2019, 10:09
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак забыл указать в декларации о доходах свою гражданскую жену Наталью Лавренюк, которая имеет общий нефтяной бизнес в России с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком.

Об этом сообщается в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Отмечается, что Наталья Лавренюк владеет 25% акций в компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийске, а жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует в этой компании 61%.

Это - доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет украинская телеведущая через фирму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

Помимо этого, в Украине Наталья Лавренюк является владелицей убыточного частного предприятия "Лилия", 12 квартир в Киеве и Львове, десятка земельных участков в Киевской области.

Известно, что за последние 14 лет она официально заработала около 5 миллионов гривен, но, как отмечают в расследовании, это никак не объясняет наличие такого количества недвижимого имущества.

По данным "Схем", с 2006 года Наталья Лавренюк - постоянная спутница нардепа Тараса Козака в зарубежных командировках. Вместе они совершили более 100 перелетов. Имеют общего ребенка.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, на каких авто ездят руководители новой Рады.

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