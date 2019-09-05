На каких авто ездят руководители новой Рады: опубликована интересная инфографика

В сети появилась инфографика об автомобилях народных депутатов нового состава Верховной Рады.

Ее опубликовало издание Auto24.

Так, журналисты выявили, что в собственности у новых депутатов есть абсолютно разные автомобили – от Лады до новых Range Rover.

В частности, самое "простое" авто оказалось у главы комитета по образованию и науке Сергея Бабака – ВАЗ 21083, которому почти 30 лет, а у руководителей комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко и комитета по внешней политике Богдана Яременко судя по декларации автомобилей нет вообще. Такая же ситуация у главы комитета по финансам и налоговой политике Даниила Гетманцева.

Среди уже известных политиков следует отметить: спикера Рады Дмитрия Разумкова – у него три автомобиля, первого заместителя председателя ВРУ Руслана Стефанчука – у него Renault Koleos 2012 года, экс-советника президента, а ныне главу комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса - Subaru Outback 2010 года (по декларации от 2014 года), главу комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, у него 5 элитных авто - Porsche Panamera, Mercedes-Benz CL-Class, Hyundai Santa Fe; Audi Q7, Mercedes-Benz E-250 и так далее.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ряд народных депутатов заселились в столичные отели "Киев" и "Национальный", которые находятся неподалеку от Верховной Рады.

Также журналисты показали на каких авто ездят новые члены правительства.