Так умирает демократия: Супрун поделилась меткой фотожабой на команду Зеленского

Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала работу команды президента Владимира Зеленского.

Свое недовольство она выразила на странице в Facebook.

"Придя к власти, Владимир Зеленский анонсировал больше публичности. Президент обещал новый формат общения с журналистами. Зато интервью дают коллегам из кино, а не журналистам, а заседание правительства закрывают для прессы и даже для проведения трансляции", - пишет она.

Супрун подчеркнула, что публичными должны быть не только заседание Кабмина и Верховной Рады, но и всех комитетов, на которых обсуждаются законы и нормативные акты.

"Не превращать в шоу подобные мероприятия - это вопрос не к трансляции или присутствия прессы, а к организации работы и конкретных процедур и регламента", - добавила она.

По ее мнению, сейчас во всех ветвях власти "происходит цунами нарушений процедур и попытки продать штамповки законов за активную работу".

"Свертывание открытости в освещении работы ключевых государственных органов - это шаг к диктатуре, а не к эффективной работе", - резюмировала она и опубликовала фотожабу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Супрун.