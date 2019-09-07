RU  UA  EN

суббота, 7 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 сентября

11:12
Как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом: эксклюзивные фото
10:59
Стали известны финалисты US Open 2019
10:55
Скандал в Станице Луганской: появилось видео снятия украинских флагов
10:38
Появились первые фото и видео с пленными россиянами в аэропорту "Борисполь"
10:25
Россия стягивает военные корабли в Крым: появились свежие фото из Севастополя
10:15
Уже не сезон: появилось грустное видео побережья на курорте Кирилловка
10:14
Давайте уйдем от обсуждений: Джанабаева заявила, что ушла от Меладзе
09:50
Два самолета с пленными вылетели из Москвы и Киева: данные с онлайн радара
09:45
Куски авто разлетелись по трассе: фото и видео масштабной аварии с 5 машинами под Киевом
09:25
Отбор на Евро-2020: результаты 6 сентября
09:24
На юбилее соратника Медведчука заметили людей Зеленского, президентов и олигархов: фото и видео
08:51
Появились фото и видео прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Два самолета с пленными вылетели из Москвы и Киева: данные с онлайн радара

суббота, 07 сентября 2019, 09:50
переглянути новину українською

7 сентября между Россией и Украиной должен состояться обмен заключенными и из Москвы вылетел самолет, на котором, предположительно, находятся украинские граждане.

Возвращение пленных из России: онлайн трансляция и все подробности обмена

Как сообщил российский телеканал RTVI из Внуково и Борисполя приблизительно в 09:00-09:30 утра вылетели два борта президентских авиаотрядов: российский ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058) и украинский АН-148 (регистрационный номер UR-UKR).

В данный момент самолет, вылетевший из России, пролетел Брянск. Данные доступны в специальном сервисе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский якобы уже подписал указы о помиловании россиян, которых должны обменять на пленных украинцев.

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зе-монстры: зачем команде Зеленского понадобилось сокращать Кабмин

О налоговой политике Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова

Время Коломойского: чем сегодня дышит скандальный олигарх

Забрать Нацгвардию у Авакова: зачем Зеленскому карманная армия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: