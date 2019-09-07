Два самолета с пленными вылетели из Москвы и Киева: данные с онлайн радара

7 сентября между Россией и Украиной должен состояться обмен заключенными и из Москвы вылетел самолет, на котором, предположительно, находятся украинские граждане.

Возвращение пленных из России: онлайн трансляция и все подробности обмена

Как сообщил российский телеканал RTVI из Внуково и Борисполя приблизительно в 09:00-09:30 утра вылетели два борта президентских авиаотрядов: российский ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058) и украинский АН-148 (регистрационный номер UR-UKR).

В данный момент самолет, вылетевший из России, пролетел Брянск. Данные доступны в специальном сервисе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский якобы уже подписал указы о помиловании россиян, которых должны обменять на пленных украинцев.