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Голландия выдвинула России громкое требование по Цемаху

суббота, 07 сентября 2019, 14:58
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Нидерланды официально потребовали от России выдачи Владимира Цемаха, обвиняемого по делу о Boeing MH17, который был сбит на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает The Insider.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого: "Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на вопрос журналистов заявила: "Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июня боевика так называемой ДНР Владимира Цемаха, который командовал ПВО в городе Снежное в июле-августе 2014 года, когда над ним был сбит Boeing MH17, удалось похитить украинским спецслужбам и вывезти на подконтрольную территорию. 7 сентября Владимира Цемаха вместе с рядом другим заключенных обменяли на украинских пленных.

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