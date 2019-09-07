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Обмен пленными: адвокаты назвали фамилии освобожденных украинцев

суббота, 07 сентября 2019, 11:38
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Адвокат Марк Фейгин назвал имена украинских политзаключенных, которых включили в обмен между Украиной и Россией, запланированный на 7 сентября.

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В Twitter адвокат написал, что в список России включен Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Артур Панов, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Евгений Панов и Владимир Балух.

"По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осужденных украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров", - написал адвокат.

В свою очередь адвокат Николай Полозов заявил, что все украинские военнопленные моряки были освобождены следствием в России под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

По предварительным данным, обмен пленными состоится в ближайшие часы.

Ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фото о том, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.

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