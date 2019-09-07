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Как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом: эксклюзивные фото

суббота, 07 сентября 2019, 11:12
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С утра субботы, 7 сентября, журналисты в аэропорту "Борисполь" ожидают украинских пленных, которые должны прибыть из России в рамках обмена заключенными.

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Корреспондент "Апострофа" побывал возле военного терминала, куда должен прибыть борт с пленными.

На фотографиях можно увидеть ворота терминала и въезжающие туда автомобили. Также рядом с территорией терминала находятся съемочные группы различных СМИ.

Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
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Напомним, по состоянию на 11:00, на территорию военного терминала в аэропорту "Борисполь" под Киевом прибыли автобусы с заключенными, которых в рамках обмена пленными отправят в Россию.

Как ранее сообщал "Апостроф", 7 сентября между Россией и Украиной должен состояться обмен заключенными, из Москвы вылетел самолет, который должен забрать из Борисполя людей, переданных украинской стороной.

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