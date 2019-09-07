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Обмен пленными: адвокат россиян сделал уточнение о времени и списке

суббота, 07 сентября 2019, 07:52
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Обмен пленными между Украиной и Россией начнется ранним утром 7 сентября.

Об этом заявил украинский адвокат Валентин Рыбин. В ходе общения с журналистами Рыбин не стал раскрывать формат, по которому будет проходить процедура освобождения.

Рыбин добавил, что Украина не хочет выдавать России Руслана Гаджиева, который остался в СИЗО и не был доставлен в пункт обмена.

"Мы сделали все, чтобы Украина предоставила этого человека на обмен, он был в списке, в отношении него были предоставлены все юридические процедуры. Сейчас мы не понимаем, что происходит и почему Руслан Гаджиев не доставлен в пункт обмена", - сказал он.

При этом адвокат не исключает, что Гаджиева могут привезти в пункт обмена.

"Я уверен, что Владимиру Зеленскому не предоставили полный список людей, которые подлежат помилованию", - отметил защитник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский якобы уже подписал указы о помиловании россиян, которых должны обменять на пленных украинцев.

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