В США сделали интересное заявление по обмену между Украиной и Россией

Руководство Украины должны найти путь вернуть политзаключенных и пленных из России, и ради этого приходится идти на компромиссы.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Думаю, что очень трудно, как в этом уже убедились украинские лидеры, вести переговоры с россиянами. Украина находится в войне с русскими на территории Украины. В результате российской агрессии 13 тыс. украинских граждан были убиты, более 100 украинских и крымскотатарских политических заключенных удерживаются Россией", – отметил Кент.

Чиновник также подчеркнул, что в США отмечают попытки украинской власти вернуть мир на Донбасс и освободить пленных.

"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем преданность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и прибегнуть ко всем необходимым шагам, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", - сказал Кент.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский якобы уже подписал указы о помиловании россиян, которых должны обменять на пленных украинцев.