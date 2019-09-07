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Почувствуйте разницу: в сети поделились показательными фото и видео встречи бывших пленных в Москве

суббота, 07 сентября 2019, 16:29
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В аэропорту "Внуково" в России освобожденных украинской стороной заключенных встречали лишь несколько журналистов.

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Соответствующие фото и видео публикуют в социальных сетях.

На кадрах видно, что встречали заключенных российские пропагандисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева, сопровождаемые съемочной группой. Официальных лиц на встрече не было. При этом некоторые отмечают, что даже Киселев и Скабеева основную долю внимания уделяли только своему коллеге – Кириллу Вышинскому.

"Как же "встреча" в Москве отличается от встречи в Киеве. Никому они в России не нужны. Для россиян они использованные одноразовые изделия!", – пишут в комментарии к видео в Twitter.

Напомним, ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фотографии того, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.

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