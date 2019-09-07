Появились первые фото и видео с пленными россиянами в аэропорту "Борисполь"

На территорию военного терминала в аэропорту "Борисполь" под Киевом прибыли автобусы с заключенными, которых в рамках обмена пленными отправят в Россию.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛЕННЫХ ИЗ РОССИИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОБМЕНА

Видео с автобусами есть в распоряжении "Апострофа".

Кортеж с автобусами удалось снять по пути в Борисполь из Киева. Позже кортеж заехал на территорию военного терминала аэропорта.

Кроме того, в Telegram канале "KP.RU: Комсомольская правда" были опубликованы фотографии заключенных перед отправкой в Россию. На снимках можно увидеть сложенные вещи и самих заключенных.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 сентября между Россией и Украиной должен состояться обмен заключенными, из Москвы вылетел самолет, на котором, предположительно, находятся украинские граждане.