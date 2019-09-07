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Украинские моряки и другие заложники Кремля вернулись домой: опубликован список

суббота, 07 сентября 2019, 13:53
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В субботу, 7 сентября, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с пленными моряками и украинскими политзаключенными, которые прилетели из России в рамках обмена.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛЕННЫХ ИЗ РОССИИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОБМЕНА

Список освобожденных публикует "LB.ua".

В Украину прибыли:

Олег Сенцов – крымский режиссер, осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексирована Крыму. Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Александр Кольченко – активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

Станислав Клых и Николай Карпюк – 26 мая 2016 суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка до 22,5 годам заключения, Станислава Клыха - к 20 годам заключения. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

Роман Сущенко – корреспондент "Укринформа" во Франции. Сущенко задержали в Москве в сентябре 2016 года, ему предъявили обвинение в шпионаже. В 2018 году Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Павел Гриб – попал в руки российских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере. Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО. В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня, 23 июля Верховный суд РФ подтвердил этот приговор.

Николай Балух – Балуха задержали в его доме в Крыму в декабре 2016 года, оккупационный суд полуострова приговорил украинца к 4 годам и 11 месяцам колонии. В марте 2019 года Балуха вывезли из Крыма на территорию России.

Алексей Сизонович - 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича из Краснодона обвинили в подготовке теракта в Ростовской области и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Эдем Бекиров – житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

Артур Панов – Панов обвинялся российским следствием в подготовке террористического акта в Ростове-на-Дону с помощью самодельного взрывного устройства. Был приговорен к 8 годам тюремного заключения в 2017 году.

Евгений Панов - летом 2018 года Панову присудили 8 лет лишения свободы, его признали виновным в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы" и "контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза".

Также в Украину вернулись 24 моряка, задержанные при захвате украинских кораблей в Керченском проливе:

  • Юрий Будзыло
  • Вячеслав Зинченко
  • Андрей Опрыско
  • Сергей Цыбизов
  • Андрей Артеменко
  • Владимир Терещенко
  • Евгений Семидоцкий
  • Виктор Беспальченко
  • Андрей Шевченко
  • Владимир Варимез
  • Михаил Власюк
  • Богдан Головаш
  • Сергей Чулиба
  • Олег Мельничук
  • Богдан Небылица
  • Владислав Костышин
  • Сергей Попов
  • Юрий Безъязычный
  • Роман Мокряк
  • Андрей Эйдер
  • Андрей Драч
  • Владимир Лисовой
  • Денис Гриценко
  • Василий Сорока

Напомним, ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фотографии того, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.

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