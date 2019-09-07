Украинские моряки и другие заложники Кремля вернулись домой: опубликован список

В субботу, 7 сентября, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с пленными моряками и украинскими политзаключенными, которые прилетели из России в рамках обмена.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛЕННЫХ ИЗ РОССИИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОБМЕНА

Список освобожденных публикует "LB.ua".

В Украину прибыли:

Олег Сенцов – крымский режиссер, осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексирована Крыму. Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Александр Кольченко – активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

Станислав Клых и Николай Карпюк – 26 мая 2016 суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка до 22,5 годам заключения, Станислава Клыха - к 20 годам заключения. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

Роман Сущенко – корреспондент "Укринформа" во Франции. Сущенко задержали в Москве в сентябре 2016 года, ему предъявили обвинение в шпионаже. В 2018 году Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Павел Гриб – попал в руки российских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере. Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО. В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня, 23 июля Верховный суд РФ подтвердил этот приговор.

Николай Балух – Балуха задержали в его доме в Крыму в декабре 2016 года, оккупационный суд полуострова приговорил украинца к 4 годам и 11 месяцам колонии. В марте 2019 года Балуха вывезли из Крыма на территорию России.

Алексей Сизонович - 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича из Краснодона обвинили в подготовке теракта в Ростовской области и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Эдем Бекиров – житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

Артур Панов – Панов обвинялся российским следствием в подготовке террористического акта в Ростове-на-Дону с помощью самодельного взрывного устройства. Был приговорен к 8 годам тюремного заключения в 2017 году.

Евгений Панов - летом 2018 года Панову присудили 8 лет лишения свободы, его признали виновным в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы" и "контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза".

Также в Украину вернулись 24 моряка, задержанные при захвате украинских кораблей в Керченском проливе:

Юрий Будзыло

Вячеслав Зинченко

Андрей Опрыско

Сергей Цыбизов

Андрей Артеменко

Владимир Терещенко

Евгений Семидоцкий

Виктор Беспальченко

Андрей Шевченко

Владимир Варимез

Михаил Власюк

Богдан Головаш

Сергей Чулиба

Олег Мельничук

Богдан Небылица

Владислав Костышин

Сергей Попов

Юрий Безъязычный

Роман Мокряк

Андрей Эйдер

Андрей Драч

Владимир Лисовой

Денис Гриценко

Василий Сорока

Напомним, ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фотографии того, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.