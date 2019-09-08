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Украине показывают "морковку": озвучен опасный план Путина

воскресенье, 08 сентября 2019, 11:05
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Стало известно, какой сценарий готовит президент России Владимир Путин для Украины, применяя прием обещаний с "дешевым газом".

Об этом говорится в материале Zn.ua.

"В последние несколько месяцев из Москвы нам показывают "морковку" — традиционный прием "дешевого газа", который уже трижды был обещан испытанным партнерам по схеме "Росукрэнерго" под кремлевским кураторством. Через путинские СМИ в Украине, которые почему-то инерционно считают контролируемыми кумом российского президента, обещают 25% скидки в цене. Обещая скидку, почему-то не удосуживаются заплатить 2,8 млрд долл. США "Нафтогазу" согласно решения Стокгольмского арбитража. Именно это и указывает на то, что имеет место нехитрый трюк в стиле наперсточников из 90-х. Пообещать — не значит сделать, а если и сделают, то это будет временно. Просто нужно, чтобы жертва заглотнула наживку, а дальше — дело технологии, отработанной под новогодние кризисы 2005–2006, 2008–2009 гг.", - пишет издание.

Кроме этого, отсутствие должной реакции в виде прибывшей в Москву делегации "Нафтогаза", пытаются угрожать, соединяя в пакет требования неприкасаемости путинского информационного оружия в Украине в виде группы телеканалов-ретрансляторов и подписания газовых контрактов, включая не только транзит, но и закупки газа (очевидно, "Газпром" поиздержался без украинского рынка).

"Мол, если газополитический пакет не будет воспринят в Киеве, то на президента полетят риски, несовместимые с властью. Также акцентируется внимание, что, дескать, Европа будет действовать заодно с Россией в вопросе газа. "Шредеризация" европейского политикума расплодила внутри ЕС немалое количество тех, кто ретранслирует российскую позицию", - уточняется в материале.

Также стало известно, какой сценарий в России могут готовить Украине на зиму 2020.

"В России не скрывают того, что транзит газа через территорию Украины будет прекращен с 10.00 1 января 2020 г. Можно, конечно, надеяться на наших партнеров из ЕС, что им удастся убедить Россию, с тем чтобы новый транзитный контракт был подписан, однако не факт, что у Еврокомиссии и ключевых европейских игроков будет достаточно политической воли для этого. Скорее, они предпочтут действовать шаблонно, как в 2009-м — давить на более слабую сторону переговорного треугольника, т.е. на нас, с целью склонения к подписанию любого контракта, независимо от того, будет ли он соответствовать нашим интересам или наоборот. Но не только газом единым нас будут склонять к капитуляции, действуя энергетическими рычагами. Сценарий, который готовится извне и изнутри, можно назвать сценарием гетерогенного воздействия, который имеет целью самодеструкцию противника, т.е. мы сами своими руками себя же должны победить", - пишут авторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Украине подешевеет газ для населения.

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