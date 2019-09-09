Плен моряков: адвокат указал, как Украина еще может "отомстить" России

Если Международный трибунал ООН признает, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, захватив украинских моряков, Москва еще должна будет выплатить Киеву компенсацию.

Об этом "Апострофу" заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

Он напомнил ,что по основному вопросу – захвату кораблей и экипажей – идет процедура арбитража в Международном трибунале ООН.

"И если трибунал признает ответственность РФ в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, Россия будет обязана выплатить Украине компенсацию", - завил Полозов.

При этом он напомнил, что такой прецедент уже имел место ранее и трибунал признал Россию виновной.

"Например, как в деле ArcticSunrise: после освобождения членов экипажа продолжался арбитраж, который признал РФ виновной, и она выплатила Нидерландам несколько миллионов долларов компенсации", - отметил адвокат.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало.