Россия рискует: адвокат объяснил ситуацию с захватом украинских кораблей

По решению Международного трибунала по морскому праву Россия обязана вернуть Украине не только пленных моряков, но и корабли, захваченные в 2018 году в Керченском проливе.

Об этом "Апострофу" рассказал адвокат Николай Полозов.

По его словам, захваченные в Керченском проливе суда являются вещественным доказательством по уголовному делу.

"В июне 2019 года МИД России направил ноту в адрес МИД Украины о том, что может передать их на ответственное хранение до вынесения приговора. Поэтому вопрос не разрешен, а корабли являются предметом дальнейших переговоров. Пока они находятся в Керчи под контролем российских властей", – говорит адвокат.

Полозов также отметил, что в случае невыполнения требования Международного трибунала на Россию могут быть наложены санкции.

"Невозвращение кораблей – это определенный риск для Российской Федерации. Потому что в приказе Международного трибунала по морскому праву речь шла о физическом возвращении. Если его требования не будут выполнены в полной мере, то на Россию могут быть наложены санкции. А российские власти в этом вряд ли заинтересованы. Что касается состояния кораблей, то с них сняли электронику для проведения следственных действий и экспертизы. Поставили ли ее обратно, информации пока нет", – отметил Полозов.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало.