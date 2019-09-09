Возвращение моряков из плена РФ: врачи рассказали об их состоянии

Украинские моряки, вернувшиеся из российского плена, проходят медико-психологическую реабилитацию.

Об этом рассказал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казимирчук.

В целом врачи характеризуют состояние моряков как удовлетворительное, однако отмечают, что им понадобится время для обследований и восстановления.

"В настоящее время военные моряки, освобожденные после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение - осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с предназначенными диетами, в зависимости от характера их заболеваний", – рассказал Казимирчук.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 сентября в Украину в рамках обмена пленными с Россией вернулись 35 узников Кремля – в том числе 24 моряка, захваченных в Керченском проливе в 2018 году.