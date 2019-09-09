Я – доктор смерть: Супрун рассказала забавный эпизод о первой встрече с Зеленским

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как впервые встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает в своем Telegram канале журналистка Соня Кошкина.

В ответ на вопрос о том, как Супрун относится к резким заявлениям Зеленского в ее адрес во время избирательной кампании, бывшая и.о. министра рассказала о том, что на встрече с президентом представилась ему как "доктор Смерть".

"Расскажу один эпизод, вам точно понравится. В самом начале его президентства у нас состоялась встреча - мы с командой презентовали ему изменения, уже осуществленные: рассказывали, объясняли и тому подобное. Также присутствовали Богдан, Гончарук (тогда еще в статусе заместителя ОП), Шефир, другие. Так вот, заходя на эту встречу, Зеленский здоровался с каждым лично - за руку. Подходит ко мне, протягивает руку навстречу, говорит: "Я - Владимир Зеленский". "А я - доктор Смерть", - рассказывает Супрун.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала работу команды президента Владимира Зеленского.