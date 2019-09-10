RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
15:03
В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы
14:58
Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бархатный сезон в Крыму: в сети показали пляжные фото с "толпами" туристов

вторник, 10 сентября 2019, 16:30
переглянути новину українською

В оккупированном Крыму, несмотря на середину сентября и разгар "бархатного" сезона, на пляжах по прежнему не наблюдается большого количества отдыхающих.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Twitter блогером под ником RoksolanaToday&Крым.

В частности, на пляже в поселке Кача под Севастополем людей не наблюдается.

На пляже Победы в самом Севастополе отдыхающие есть, хотя и немного.

"Вечерний Массандровский пляж, сегодня – 9 сентября 2019 года. Крымские "власти" двинули версию,что мы все на пляж пошли. Погода ж классная! Штормик очень классный! Ну и на "выборы" потому и не пришли…", – прокомментировала блогер также заявления оккупационных властей о явке на незаконные выборы в Крыму.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму этот летний сезон стал в очередной раз провальным по количеству туристов и последний день лета оказался не исключением.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как "слуга народа" Северин прокуратуру Днепропетровской области провел

Налог имени Коломойского: как украинский бюджет теряет во благо России

Зе-монстры: зачем команде Зеленского понадобилось сокращать Кабмин

О налоговой политике Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: