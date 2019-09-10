Бархатный сезон в Крыму: в сети показали пляжные фото с "толпами" туристов

В оккупированном Крыму, несмотря на середину сентября и разгар "бархатного" сезона, на пляжах по прежнему не наблюдается большого количества отдыхающих.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Twitter блогером под ником RoksolanaToday&Крым.

В частности, на пляже в поселке Кача под Севастополем людей не наблюдается.

На пляже Победы в самом Севастополе отдыхающие есть, хотя и немного.

"Вечерний Массандровский пляж, сегодня – 9 сентября 2019 года. Крымские "власти" двинули версию,что мы все на пляж пошли. Погода ж классная! Штормик очень классный! Ну и на "выборы" потому и не пришли…", – прокомментировала блогер также заявления оккупационных властей о явке на незаконные выборы в Крыму.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму этот летний сезон стал в очередной раз провальным по количеству туристов и последний день лета оказался не исключением.