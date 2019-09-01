Больше не нужно ждать сезон: появились свежие фото пляжей в оккупированном Крыму

В аннексированном Россией Крыму этот летний сезон стал в очередной раз провальным по количеству туристов и последний день лета оказался не исключением.

Свежими снимками с пляжей в субботу, 31 августа, поделился в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

Судя по снимкам, на пляжах остается все также пустынно, как и в начале лета и в его середине. Правда теперь, по мнению блогера, оправдать провал российским оккупантам уже есть чем. "Слава календарю - завтра уже не нужно ждать сезон!" – комментирует фото блогер, намекая на начало осени.

"Отмучились", - саркастично добавляет автор, показывая пустые пляжи Судака и Евпатории.

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Напомним, в оккупированном Россией Крыму пустуют заведения, открытые в пляжный сезондля туристов, но в то же время бесплатные пляжи буквально завалены мусором.

Как сообщал "Апостроф", жители аннексированного Крыма обратили внимание на плачевное состояние уникальных мест полуострова, которые фактически оказались заброшенными после оккупации Россией.