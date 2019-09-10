Импичмент, перезагрузка власти и прокуратура: онлайн трансляция заседания Рады

Верховная Рада, во вторник, 10 сентября, начала очередную сессионную неделю.

В зале зарегистрировались 365 народных депутатов.

Как ожидается, в этот день нардепы рассмотрят 13 законопроектов и два постановления. Самым интересным станет рассмотрение закона об импичменте президента.

Среди прочего, речь идет о принятии в первом чтении:

Проект закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент). Принят в первом чтении и в целом. Для вступления закона в силу его должен подписать президент;

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства;

Проект закона о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда);

Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес;

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок;

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры;

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти;

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии.

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Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, когда Верховная Рада займется бюджетом на 2020 год.