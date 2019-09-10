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Рада приняла закон про импичмент

вторник, 10 сентября 2019, 11:18
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Во вторник, 10 сентября, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

Законопроект был принят полностью. "За" проголосовало 245 народных депутатов.

До этого в первом чтении законопроект об импичменте поддержало 337 депутатов. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сразу же поставил на голосование принятие законопроекта в целом, однако такое решение вызвало замечания.

Проект закона №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" предусматривает, что нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

Теперь законопроект осталось только подписать президенту, Владимиру Зеленскому.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Верховная Рада проголосовала 3 сентября за принятие закона об отмене неприкосновенности с народных депутатов.

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