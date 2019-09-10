Рада приняла закон про импичмент

Во вторник, 10 сентября, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

Законопроект был принят полностью. "За" проголосовало 245 народных депутатов.

До этого в первом чтении законопроект об импичменте поддержало 337 депутатов. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сразу же поставил на голосование принятие законопроекта в целом, однако такое решение вызвало замечания.

Проект закона №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" предусматривает, что нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

Теперь законопроект осталось только подписать президенту, Владимиру Зеленскому.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Верховная Рада проголосовала 3 сентября за принятие закона об отмене неприкосновенности с народных депутатов.