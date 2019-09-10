Источник назвал главных кандидатов на должность главы Днепропетровской ОГА

В ближайшую неделю планируется назначение губернатора Днепропетровской области.

Об этом "Апострофу" стало известно из собственных источников.

Планируется, что представить нового губернатора приедет лично президент Украины Владимир Зеленский.

"Хотят назначить на День города", - сказал "Апострофу" осведомленный собеседник.

День города в Днепре традиционно отмечают 14 сентября.

Среди кандидатов - экс-заместитель главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) и близкий соратник Игоря Коломойского Святослав Олийник, экс-заместитель мера Днепра Вадим Шебанов, также входящий в команду Коломойского.

По словам собеседника, обсуждали также кандидатуру экс-депутата Александра Шевченко. Но наиболее вероятный кандидат, говорят сразу нескольких собеседников, - Святослав Олийник.

Как сообщал "Апостроф", новым главой Ровненской областной государственной администрации назначен директор дорожно-строительной компании полного цикла ООО "ВВВ Монтаж" Виталий Коваль.