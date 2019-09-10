Из болота - в Гаагу: Сенцов жестко высказался про россиян и Путина

Украинский режиссер Олег Сенцов жестко высказался о России и руководстве страны, а в частности - о президенте РФ Владимире Путине.

Пресс-конференция Сенцова и Кольченко в Киеве: онлайн трансляция

Во время пресс-конференции в Киеве он подчеркнул, что большей части населения России абсолютно неважно, кто находится у власти.

"Большинству в России все равно - это болото. Кто-то за Путина, но этих людей немного, кто-то ярко против Путина, но таких людей тоже мало. А так основная масса - им все равно. Они живут в своем болоте", - сказал он.

Сенцов выразил надежду, что в "РФ что-то произойдет", после чего страна станет цивилизованной.

"Люди, которые хотят жить в цивилизованной России есть, но их немного", - сказал он.

Также Сенцов выразил желание увидеть Путина на трибунале в Гааге.

Ранее уже неоднократно говорилось о необходимости наказать Путина международным уголовным трибуналом в Гааге. В частности, призывы звучали в связи с крушением над Донбассом малазийского Boeing-777 рейса МН17, который был сбит российскими военными из "Бука", завезенного на Донбасс из России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Сенцов, который 7 сентября вернулся в Украину после более пяти лет содержания в российском плену, уехал из больницы "Феофания".