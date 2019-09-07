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Покинул больницу: стала известна новая информация о Сенцове, фото

суббота, 07 сентября 2019, 18:29
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Украинский режиссер Олег Сенцов, который 7 сентября вернулся в Украину после более пяти лет содержания в российском плену, уехал из больницы "Феофания".

Об этом сообщает ТСН.

Всех гражданских освобожденных из плена привезли в это медучреждение, однако несколько из них сказали, что чувствуют себя хорошо и хотят провести первую ночь на свободе с близкими за пределами любых госучреждений.

В частности, из больницы уехал Сенцов в сопровождении дочери и близких. На вопросы журналистов он отвечать не стал, но пообещал, что "скоро будет активным в Facebook".

Как ранее сообщал "Апостроф", в аэропорту "Внуково" в России освобожденных украинской стороной заключенных встречали лишь несколько журналистов.

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