Пресс-конференция Сенцова и Кольченко в Киеве: полное видео

Во вторник, 10 сентября, в Киеве состоялась первая пресс-конференция освобожденных из российского плена политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.
Пресс-конференция началась в 12 часов и продлилась чуть больше двух часов.
Сенцов и Кольченко вернулись в Украину 7 сентября вместе с военнопленными украинскими моряками и другими узниками Кремля.
Смотрите полное видео пресс-конференции Сенцова и Кольченко
Сенцов был задержан в Крыму 10 мая 2014 года, после чего был приговорен путинским судилищем к 20 годам колонии строгого режима.
Кольченко был арестован 16 мая по обвинению в поджоге офисов "Единой России" и "Русской общины Крыма". также ему вменяли подготовку взрыва у мемориала Вечного огня. Впоследствии был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
Все подробности обмена читайте в материале "Апострофа": Праздник со слезами на глазах: как Украина встречала пленных.