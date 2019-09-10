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Пресс-конференция Сенцова и Кольченко в Киеве: полное видео

вторник, 10 сентября 2019, 14:09
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Во вторник, 10 сентября, в Киеве состоялась первая пресс-конференция освобожденных из российского плена политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Пресс-конференция началась в 12 часов и продлилась чуть больше двух часов.

Сенцов и Кольченко вернулись в Украину 7 сентября вместе с военнопленными украинскими моряками и другими узниками Кремля.

Смотрите полное видео пресс-конференции Сенцова и Кольченко

Сенцов был задержан в Крыму 10 мая 2014 года, после чего был приговорен путинским судилищем к 20 годам колонии строгого режима.

Кольченко был арестован 16 мая по обвинению в поджоге офисов "Единой России" и "Русской общины Крыма". также ему вменяли подготовку взрыва у мемориала Вечного огня. Впоследствии был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Все подробности обмена читайте в материале "Апострофа": Праздник со слезами на глазах: как Украина встречала пленных.

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