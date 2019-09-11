130 пенсий за часы: "слуга народа" засветил в Раде дорогой аксессуар

Народный депутат от политической силы "Слуга народа" Евгений Петруняк похвастался наручными часами почти за 8,4 тысячи долларов.

Невероятно дорогой аксессуар заметил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров, который сфотографировал "игрушку" депутата в его же руках.

Снимок был сделан во время заседания украинского парламента 11 сентября.

На опубликованной фотографии народный избранник тщательно рассматривает дорогие наручные часы, стоимость которых, в переводе на украинские гривны, достигает 130 минимальных пенсий.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Ранее "Апостроф" сообщал, что на заседании в Верховной Раде Украины у народного депутата Виталия Борта от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заметили на руке очень дорогие часы.