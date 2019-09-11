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Будет бойня: экс-депутат Госдумы рассказал о страхе в Кремле перед российским Майданом

среда, 11 сентября 2019, 11:34
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Российское руководство понимало, что раскачает общественное недовольство посадками людей перед местными выборами в РФ.

Такое мнение высказал "Апострофу" бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Что касается посадок, то это все крайне прискорбно. Результаты московских выборов показывают, что власти выбирали из двух зол. Они понимали, что раскачают общественное недовольство. Но если они не посадят тех людей, которые представляли из себя хоть какую-то альтернативу, то будет значительно хуже, потому что они обязательно попадут в Мосгордуму. Поэтому были такие жесткие действия в отношении протестующих", - говорит он.

По словам Пономарева, людей отправляли в колонии за обычные прикосновения к шлему полицейского или захват кисти правоохранителя.

"Такие жесткие решения были приняты для того, чтобы избежать событий, произошедших в Украине. Хотят заранее поставить барьер для сопротивления сотрудникам полиции - сначала прикоснулся, потом ударил кулаком, а потом и арматурой. В Украине изначально не было такого жесткого барьера", - добавил он.

Пономарев добавил, что в России уделяют особое внимание тому чтобы опознать личность протестующих.

"Есть запрет носить шарф, нельзя на время митинга натянуть балаклаву. Но такими действиями власть добьется того, что люди просто начнут напрямую стрелять в полицейских", - резюмировал он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских.

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