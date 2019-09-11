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Когда Рада распустит ЦИК и что будет дальше: источники раскрыли важные детали

среда, 11 сентября 2019, 20:45
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В четверг, 12 сентября, Верховная Рада Украины не будет голосовать за увольнение членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), несмотря на поддержку соответствующего представления президента в Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом "Апострофу" рассказали во фракции "Слуги народа" и "Батькивщине".

"У нас еще ведутся консультации", - рассказали во фракциях источники "Апострофа".

Переговоры касаются количества представителей в новом составе ЦИК от каждой фракции. Пока в "Слуге народа" рассказывают, что 10-11 кандидатов будет от них, "Оппозиционная платформа - За жизнь" получит два места, "Батькивщина" - 2, "Европейская солидарность" и "Голос" - по одному.

Еще остается депутатская группа "За будущее", но в руководстве "Слуги народа" "Апострофу" сказали, что закон не предусматривает возможности группам подавать своих кандидатов. Поэтому этот один претендент отойдет фракции власти.

Всего в составе ЦИК 17 членов.

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