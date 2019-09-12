Аваков ответил на слухи о своей отставке

В среду, 11 сентября, в сети появились слухи о возможной отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом написал журналист Владимир Бойко в Facebook.

"Кажется, вольнолюбивому украинскому народу таки удалось избавиться от полевого командира Майдана, который стал настоящим символом Революции достоинства: Арсен Аваков написал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел", - написал он.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал theБабелю информацию, появившуюся в некоторых Telegram-каналах о его отставке.

"У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе", - сообщил министр.

Отметим, что кроме постов в соцсетях, украинцы распространяли новость в СМИ про "отставку", не обратив внимание на дату публикации, в которой был указан 2015 год.

Как сообщал "Апостроф", ранее Аваков уже озвучивал решение по своей отставке.